Depressão Kristin deixa rasto de destruição em Leiria, a região mais afetada do país

Leiria é, até ao momento, a região mais atingida em todo o país pela passagem da depressão Kristin, com relatos de destruição, estradas cortadas e graves danos em infraestruturas.

À Renascença, Virgínia Simões, proprietária de um estabelecimento comercial em Leiria, conta que o café ficou fortemente danificado.

“Estamos sem as grades laterais que protegiam as entradas do café”, relata, acrescentando que a esplanada “está virada do avesso” e que ainda não conseguiu sequer entrar no interior do espaço.

O estabelecimento encontra-se sem eletricidade e situa-se junto à Escola Secundária Domingos Sequeira, onde “caíram árvores de grande porte que estavam dentro do jardim, para cima dos carros que estão no estacionamento”.

Os estragos estendem-se também a habitações. Na casa da irmã de Virgínia Simões, “as janelas e o telhado voaram”, enquanto o filho, que tentava deslocar-se para uma aldeia a cerca de 20 quilómetros de Leiria, “não está a conseguir passar”. “Está tudo intransitável”, resume.

Perante a gravidade da situação, a Polícia de Segurança Pública mobilizou 30 operacionais do Corpo de Intervenção para reforçar as ações de proteção e socorro à população. Fonte oficial da PSP descreveu à agência Lusa o cenário no concelho como “muito difícil”, com várias estradas cortadas devido à queda de árvores, danos em infraestruturas e postos de abastecimento de combustíveis destruídos.

A passagem da depressão Kristin já provocou uma vítima mortal. Um homem morreu durante a madrugada na Estrada Nacional 1, em Povos, no concelho de Vila Franca de Xira, depois de uma árvore ter caído sobre a viatura em que seguia. A informação foi confirmada à Renascença pela Proteção Civil.

Este acidente mortal é um dos cerca de 1.500 incidentes registados entre a meia-noite e as 8h00, em todo o país, associados aos efeitos do mau tempo provocado pela depressão Kristin.