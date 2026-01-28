Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 28 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Depressão Kristin faz mais de 5 mil ocorrências e pelo menos quatro mortos

28 jan, 2026 - 20:33 • Lusa

Depois do impacto da depressão Kristin, que registou uma rajada de vento de 178 quilómetros/hora em Monte Real, a Proteção Civil pede à população que não baixe a guarda.

A+ / A-

A depressão Kristin provocou 5.106 ocorrências entre as 00h00 e as 19h00 desta quarta-feira. O balanço foi atualizado à Renascença pelo comandante Miguel Oliveira, oficial de operações da Proteção Civil.

Foram registadas cerca de 3.200 quedas de árvores e 1.000 quedas de estruturas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As subregiões mais afetadas são a Grande Lisboa, a Península de Setúbal, o Oeste e Leiria.

De acordo com a Proteção Civil, o número oficial de mortos associados ao temporal é de quatro: uma em Vila Franca de Xira (devido à queda de uma árvore), duas em Carvide (por queda de uma chapa metálica e um encarceramento na estrutura de uma casa), e uma em Fonte Oleiro (encontrada em paragem cardiorrespiratória numa obra).

Há ainda duas mortes cuja ligação ao mau tempo está por confirmar: a morte de uma idosa de 85 anos em Silves, que caiu com o carro numa ribeira, e a morte de um homem de 34 anos na Marinha Grande.

​“Destruição maciça” em Leiria “semelhante a uma bomba”. Autarca pede que seja decretado estado de calamidade

Mau tempo

​“Destruição maciça” em Leiria “semelhante a uma bomba”. Autarca pede que seja decretado estado de calamidade

Autarca estima que nas próximas 48 horas não vai h(...)

De acordo com o comandante Miguel Oliveira, “foram enviados ao longo do dia diversos grupos de reforço para desobstrução de vias provenientes de outras subregiões e também já foi destacado um meio militar, uma máquina para apoio nas operações na região de Leiria”.

Depois do impacto da depressão Kristin, que registou uma rajada de vento de 178 quilómetros/hora em Monte Real, a Proteção Civil pede à população que não baixe a guarda.

“As próximas horas não vão ser tão gravosas, mas mantém-se ainda a precipitação e algum vento - não como aconteceu na última madrugada -, mas esse facto não deve ser sinónimo das pessoas baixarem a guarda. Devem continuar com a máxima atenção, até porque com a saturação dos solos, mesmo com menos vento podem continuar a acontecer quedas de árvores”, afirma o comandante Miguel Oliveira.

Durante a depressão Kristin, foram ativados dois planos distritais - de Coimbra e de Castelo Branco - e foram ativados 22 planos municipais de emergência da Proteção Civil.

Para já, tal como já tinha sido anunciado, o estado de prontidão especial foi prolongado até às 23h59 desta quarta-feira.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rastro de destruição, vários desalojados e causou quatro mortos.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 28 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias