Depressão Kristin: Governo acompanha situação e apela à prudência

28 jan, 2026 - 10:01 • Olímpia Mairos

Executivo confirma danos significativos causados pela tempestade Kristin, apela à prudência da população e lamenta a morte de duas pessoas.

O Governo tem estado a acompanhar de forma permanente os efeitos da tempestade Kristin em território nacional, classificando o fenómeno como um “evento climático extremo” que provocou danos significativos em várias regiões do país, nomeadamente em infraestruturas e equipamentos, segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira.

De acordo com o Executivo, os impactos foram atenuados graças aos avisos atempados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e à “postura responsável e prudente da população portuguesa”, comportamento que o Governo considera essencial manter “até indicação em contrário da ANEPC”.

No comunicado, o Governo sublinha que é “fundamental seguir as orientações das autoridades e evitar a circulação nas zonas mais afetadas”, enquanto decorrem trabalhos para repor a normalidade. Estão a ser mobilizados meios para restabelecer o fornecimento de eletricidade, desobstruir vias de comunicação e normalizar os transportes, intervenções que, em alguns casos, “exigirão trabalhos físicos no terreno”.

O Executivo adianta ainda que as entidades do setor elétrico continuam empenhadas na reposição do abastecimento de energia, cuja interrupção afeta ainda “algumas centenas de milhares de pessoas, sobretudo na região centro litoral”.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil está a coordenar a resposta operacional da administração pública aos efeitos da tempestade e deverá prestar novas informações “em breve”, lê-se na nota.

No final do comunicado, o Governo lamenta “profundamente a perda de duas vidas” na sequência da depressão Kristin e apresenta “sentidas condolências às famílias” das vítimas.

