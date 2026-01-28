Depressão Kristin. Proteção Civil contabiliza mais de 2.600 ocorrências

A Proteção Civil contabiliza mais de 2.600 ocorrências, numa conferência de imprensa que se realizou pelas 10h40 desta quarta-feira.

Há a lamentar a morte de duas pessoas, uma em Vila Franca de Xira, por queda de árvore em cima de um veículo e outra na região de Leiria, devido à queda de uma estrutura.

Leiria, Coimbra, Lisboa e a Península de Setúbal são algumas das regiões mais afetadas pela Depressão Kristin.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) diz que as condições meteorológicas mais adversas já ficaram para trás, com a depressão Kristin a deslocar-se para Espanha. A tendência ao longo do dia é de desagravamento do estado do tempo, sobretudo no que diz respeito à intensidade do vento.

Em declarações à Renascença, o meteorologista Jorge Ponte explica que as rajadas mais fortes foram registadas durante a madrugada, especialmente nos distritos de Coimbra e Leiria, onde se atingiram valores muito elevados.

No entanto, para o final do dia e durante a noite, a chuva deverá regressar, podendo ser por vezes forte nas regiões Norte e Centro.

