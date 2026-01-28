Ouvir
Mau tempo

​“Destruição maciça” em Leiria “semelhante a uma bomba”. Autarca pede que seja decretado estado de calamidade

28 jan, 2026 - 16:11 • Cristina Nascimento

Autarca estima que nas próximas 48 horas não vai haver eletricidade no concelho e pede consumo racional de água e alimentos. Presidente da Câmara mostra-se particularmente preocupado com a “situação grave” nos 60 lares do concelho.

A+ / A-

O presidente da Câmara de Leiria descreveu uma “destruição maciça” na cidade e no concelho atingidos, esta quarta-feira, pelo mau tempo provocado pela depressão Kristin. Gonçalo Lopes falava em conferência de imprensa.

“A cidade de Leiria foi atingida de uma maneira drástica naquilo que são os seus bens públicos e privados. Temos espaços públicos virados de pernas para o ar”, começou por descrever o autarca.

No quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria, o autarca disse que “o impacto é semelhante a uma bomba dentro da nossa cidade”, referindo-se a “igrejas, estádios, piscinas, casas, e esplanadas” atingidos pelos ventos fortes.

“Algo nunca visto foi provocado pelo fenómeno que aconteceu entre as três e as cinco da manhã”, e que vai “obrigar um esforço de recuperação muito grande nos próximos meses”, antecipou o autarca.

Na conferência de imprensa, o autarca estimou que nas próximas 48 horas não vai haver eletricidade no concelho e pediu o consumo racional de água e alimentos. Gonçalo Lopes mostrou-se particularmente preocupado com a “situação grave” nos 60 lares do concelho, alguns “sem eletricidade”.

O presidente da câmara revelou ainda que o concelho está em estado de alerta e pediu ao Governo que decretasse estado de calamidade “para se poder acudir a todos os prejuízos e recolher na região os meios necessários para recuperar a vida normal do concelho”.

Gonçalo Lopes deixou ainda um apelo a todos os que possam ter geradores que sinalizem a disponibilidade. “Quem puder contacte através do número 922273694”.

