Dois militares da GNR de Lordelo constituídos arguidos e investigados pelo MP

28 jan, 2026 - 19:48 • Lusa

Ministério Público está a investigar um alegado desvio de dinheiro no posto da GNR de Lordelo, em Paredes, no distrito do Porto.

Dois militares da GNR do posto de Lordelo, no concelho de Paredes, distrito do Porto, foram constituídos arguidos no âmbito de uma investigação do Ministério Público (MP) sobre a alegada prática de crimes económicos.

Em resposta escrita enviada esta quarta-feira à agência de notícias Lusa, a GNR diz que, através do Comando Territorial do Porto, "tem conhecimento da existência de um inquérito a correr termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] do Porto, no âmbito do qual se encontram constituídos arguidos dois militares".

A Lusa questionou quais os factos ilícitos que estão alegadamente em causa, mas a GNR não respondeu, dando conta de que se encontra igualmente a decorrer "um procedimento de natureza disciplinar" visando os dois arguidos.

Segundo a notícia avançada pelo "JN", em causa estará o desvio de dinheiro, na ordem das centenas de euros.

A Lusa questionou ainda se os dois militares constituídos arguidos estão atualmente em funções e em que serviços, mas a GNR também não respondeu.

Esta força de segurança acrescenta que as "escalas de serviço do Posto Territorial de Lordelo foram ajustadas no início do ano, no quadro da gestão do efetivo e da adequada afetação dos recursos disponíveis ao serviço operacional".

"Relativamente ao funcionamento do Posto Territorial de Lordelo, esclarece-se que, apesar de ausências temporárias de alguns militares, designadamente por motivos de baixa médica ou de apoio à família, o serviço à população foi assegurado, numa lógica de gestão de meios do dispositivo policial da Guarda naquela região do país", lê-se ainda na resposta da GNR.

