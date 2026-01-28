"É muito mau para o turismo": Ryanair reafirma que vai abandonar os Açores a partir de 29 de março

Em novembro de 2025, após o anúncio, o Governo manifestou "surpresa" com os argumentos da Ryanair sobre fim da operação nos Açores, lembrando que a taxa desta rota é a mais baixa da Europa e que a companhia recebeu dezenas de milhões de euros em incentivos.

A Ryanair já tinha anunciado o cancelamento de todos os voos para os Açores em novembro de 2025 , uma posição que levou as autoridades açorianas a alertar que as negociações com a companhia ainda não estavam encerradas.

A transportadora irlandesa justificou a decisão com o aumento das "taxas de navegação aérea em +120%" após a covid-19 e a introdução do Governo de "uma taxa de viagem de dois euros, numa altura em que outros Estados da União Europeia (UE) estão a abolir taxas de viagem".

A companhia aérea de baixo custo Ryanair reafirmou esta quarta-feira que vai abandonar a operação de seis rotas nos Açores a partir de 29 de março devido às "elevadas taxas aeroportuárias" da ANA Aeroportos e à "inação" do Governo português.

Em reação, o Governo dos Açores reiterou hoje que as conversações com a operadora de baixo custo Ryanair "ainda estão abertas", contrariando declarações proferidas esta quarta-feira pelo CEO da empresa, Michael O'Leary.

Em particular, uma fonte da secretaria regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas reiterou à agência de notícias Lusa que "as conversações ainda estão abertas" e que, "para já, não há declarações até estarem concluídas".

Contudo, O'Leary já disse que "não estão em curso quaisquer conversações com o Governo dos Açores", apontando problemas estruturais. "Em primeiro lugar, as taxas aeroportuárias na ilha são demasiado caras para o que é", disse o CEO da Ryanair, afirmando que eram necessárias grandes mudanças estruturais para recuar na decisão.

Já o presidente da Associação de Guias de Informação Turística dos Açores (AGITA), Paulo Bettencourt, disse esta quarta-feira que a anunciada saída da Ryanair será muito má para a região e admite que alguns profissionais possam abandonar a atividade.

"Para nós [guias de informação turística] é mau e, no geral, vai ser [também] muito mau [para a região]", afirmou à agência Lusa Paulo Bettencourt.

A Ryanair anunciou na terça-feira um lucro líquido provisório de 30 milhões de euros no terceiro trimestre fiscal de 2025, em comparação com os 149 milhões de euros no mesmo período do ano anterior.

De acordo com o relatório divulgado, a companhia reduziu temporariamente a projeção de lucros devido a uma provisão de 85 milhões de euros para cobrir uma multa imposta em Itália.

Excluindo a provisão referida, a Ryanair registou um resultado líquido de 115 milhões de euros no terceiro trimestre do ano fiscal - menos 22% do que no ano anterior.