Estado de calamidade? Governo está no terreno a avaliar consequências do temporal

O primeiro-ministro disse esta quarta-feira que o Governo está em contacto com as autarquias locais afetadas pela depressão Kristin e a avaliar os mecanismos de auxílio que podem ser acionados para mitigar os efeitos causados pelo mau tempo.

Luís Montenegro falava aos jornalistas no final de uma reunião na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) em Carnaxide, Oeiras, após o autarca de Leiria ter pedido a declaração do estado de calamidade.

"Não excluímos nada, mas também não vamos tomar medidas sem a devida fundamentação", respondeu o primeiro-ministro.

"Vamos fazer essa avaliação, dois secretários de Estado vão estar hoje no concelho de Leiria, vamos também visitar outras localidades. Faremos uma avaliação global e também uma avaliação mais localizada nas zonas de maior impacto e tomaremos as medidas necessárias para, naquilo que nos compete, em termos de Governo, entidades públicas, na interação com as autarquias, tomarmos as melhores decisões", declarou o primeiro-ministro.