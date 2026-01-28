Ouvir
Depressão Kristin

Estado de calamidade? Governo está no terreno a avaliar consequências do temporal

28 jan, 2026 - 19:21 • Redação, com Lusa

O primeiro-ministro pede à população que siga os conselhos das autoridades, para evitar mais consequências da depressão Kristin.

O primeiro-ministro disse esta quarta-feira que o Governo está em contacto com as autarquias locais afetadas pela depressão Kristin e a avaliar os mecanismos de auxílio que podem ser acionados para mitigar os efeitos causados pelo mau tempo.

Luís Montenegro falava aos jornalistas no final de uma reunião na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) em Carnaxide, Oeiras, após o autarca de Leiria ter pedido a declaração do estado de calamidade.

"Não excluímos nada, mas também não vamos tomar medidas sem a devida fundamentação", respondeu o primeiro-ministro.

"Vamos fazer essa avaliação, dois secretários de Estado vão estar hoje no concelho de Leiria, vamos também visitar outras localidades. Faremos uma avaliação global e também uma avaliação mais localizada nas zonas de maior impacto e tomaremos as medidas necessárias para, naquilo que nos compete, em termos de Governo, entidades públicas, na interação com as autarquias, tomarmos as melhores decisões", declarou o primeiro-ministro.

​“Destruição maciça” em Leiria “semelhante a uma bomba”. Autarca pede que seja decretado estado de calamidade

Mau tempo

​“Destruição maciça” em Leiria “semelhante a uma bomba”. Autarca pede que seja decretado estado de calamidade

Autarca estima que nas próximas 48 horas não vai h(...)

O primeiro-ministro reforçou que o Governo está em contacto com as autarquias locais e vai para o terreno fazer um levantamento das consequências, garantindo que nada está excluído em relação aos apoios.

"Estamos a fazer uma avaliação de tudo aquilo que são as consequências no terreno e de todos os instrumentos que podemos utilizar para uma reposição mais célere da situação e, portanto, para que possamos ter a normalidade completamente restabelecida", disse Luís Montenegro.

O primeiro-ministro pede à população que siga os conselhos das autoridades, para evitar mais consequências da depressão Kristin.

Depois de se encontrar com as autoridades, na sede nacional da Proteção Civil, Luís Montenegro lembrou que as próximas horas ainda vão ser marcadas por condições adversas.

