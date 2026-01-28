"Estamos isolados do mundo". Autarca da Marinha Grande lança apelo

O cenário na Marinha Grande após a passagem da depressão Kristin é “caótico” e de grande devastação. O autarca Paulo Vicente fez esta quarta-feira um apelo desesperado.



Paulo Vicente diz que o município está isolado e sem apoio, após ter sofrido o impacto do temporal da última madrugada.

“Está caótico. Estamos isolados do mundo, por isso eu vim a Leiria para poder comunicar. Não temos água, não temos luz, não temos comunicações. Está caótico”, afirmou o presidente da Câmara da Marinha Grande, aos jornalistas.

O responsável adiantou que a prioridade nesta altura é “desobstruir as vias de comunicação para as pessoas poderem circular, alojar as vítimas que ficaram sem habitação”, que são “talvez dezenas”, incluindo famílias com “crianças e bebés”.

“Precisamos de médicos, enfermeiros e forças de segurança, que não temos na Marinha Grande, infelizmente”, apelou Paulo Vicente.

A depressão Kristin causou mais de quatro mil ocorrências e 24 estradas ou autoestradas têm ainda o trânsito condicionado, avançou o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Entre as 4.183 ocorrências, que foram registadas entre as 00h00 e as 14h00 desta quarta-feira, a maioria está relacionada com a queda de árvores.

