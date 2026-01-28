Ouvir
​Depressão Kristin

"Estamos isolados do mundo". Autarca da Marinha Grande lança apelo

28 jan, 2026 - 19:43 • Ricardo Vieira, com Redação

"Não temos água, não temos luz, não temos comunicações. Está caótico”, afirma Paulo Vicente, na sequência do temporal da última madrugada.

"Estamos isolados do mundo". Autarca da Marinha Grande lança apelo

O cenário na Marinha Grande após a passagem da depressão Kristin é “caótico” e de grande devastação. O autarca Paulo Vicente fez esta quarta-feira um apelo desesperado.

Paulo Vicente diz que o município está isolado e sem apoio, após ter sofrido o impacto do temporal da última madrugada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Está caótico. Estamos isolados do mundo, por isso eu vim a Leiria para poder comunicar. Não temos água, não temos luz, não temos comunicações. Está caótico”, afirmou o presidente da Câmara da Marinha Grande, aos jornalistas.

O responsável adiantou que a prioridade nesta altura é “desobstruir as vias de comunicação para as pessoas poderem circular, alojar as vítimas que ficaram sem habitação”, que são “talvez dezenas”, incluindo famílias com “crianças e bebés”.

“Precisamos de médicos, enfermeiros e forças de segurança, que não temos na Marinha Grande, infelizmente”, apelou Paulo Vicente.

A depressão Kristin causou mais de quatro mil ocorrências e 24 estradas ou autoestradas têm ainda o trânsito condicionado, avançou o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Entre as 4.183 ocorrências, que foram registadas entre as 00h00 e as 14h00 desta quarta-feira, a maioria está relacionada com a queda de árvores.

