GNR desmantela fábrica clandestina de cigarros em Vila Pouca de Aguiar

A GNR desmantelou uma fábrica clandestina de produção de cigarros em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, utilizada por uma organização criminosa dedicada à produção e distribuição ilícita de tabaco, revelou a Guarda em comunicado.

Segundo a GNR, a operação foi desenvolvida pelo Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto, no âmbito de uma investigação criminal a decorrer no DIAP Regional do Porto, que teve início em setembro de 2025, após a recolha de informação sobre a existência de “uma rede criminosa, constituída por indivíduos de várias nacionalidades, nomeadamente portugueses e oriundos do leste da Europa, a operar no Norte do território nacional”.

De acordo com o comunicado, o grupo dedicava-se à “produção massificada de cigarros e à sua posterior distribuição, com destino ao território nacional e a outros países da União Europeia”, recorrendo a uma estrutura altamente organizada.

A investigação permitiu ainda apurar que a organização operava a partir dos concelhos de Montalegre, Chaves, Vila Pouca de Aguiar e Felgueiras, desenvolvendo “uma cadeia organizada de operações, designadamente ao nível da logística, produção e armazenamento, evidenciando um elevado grau de sofisticação”.

A ação policial foi desencadeada após a apreensão de maquinaria destinada à produção ilícita de tabaco, transportada numa viatura pesada pertencente à organização e envolvida num acidente de viação, ocorrido em Sabroso de Aguiar, nas imediações do local onde funcionava a unidade fabril clandestina.

Na terça-feira, foram cumpridos nove mandados de busca, cinco domiciliários e quatro não domiciliários, nos distritos de Vila Real e Porto. Da operação resultou a apreensão de “folha de tabaco e cigarros, em quantidades a apurar”, de maquinaria usada em todo o processo de fabrico e de duas viaturas pesadas de mercadorias com semirreboque.

No decurso da ação foi detido um homem de 47 anos, suspeito de envolvimento na atividade criminosa, que será presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação. A operação envolveu cerca de 80 militares da GNR e contou com o apoio operacional da Europol.