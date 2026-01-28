Ouvir
IPMA diz que o pior do mau tempo já passou

28 jan, 2026 - 08:23 • Olímpia Mairos

Depressão Kristin está a afastar-se de Portugal, mas mantêm-se avisos vermelhos por agitação marítima e vento forte em alguns distritos.

A+ / A-

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera diz que as condições meteorológicas mais adversas já ficaram para trás, com a depressão Kristin a deslocar-se para Espanha. A tendência ao longo do dia é de desagravamento do estado do tempo, sobretudo no que diz respeito à intensidade do vento.

Em declarações à Renascença, o meteorologista Jorge Ponte explica que as rajadas mais fortes foram registadas durante a madrugada, especialmente nos distritos de Coimbra e Leiria, onde se atingiram valores muito elevados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo Jorge Ponte, foram registadas “rajadas da ordem dos 140 a 150 quilómetros por hora em Leiria”, assim como em várias estações do distrito de Coimbra, confirmando que “o pior já passou efetivamente”.

Apesar da melhoria gradual, o vento continua a fazer-se sentir com alguma intensidade no Algarve, onde ainda se observam rajadas significativas. Em Faro, por exemplo, “o vento sopra ainda com rajadas da ordem dos 100 quilómetros por hora”, acrescenta o meteorologista.

Para as próximas horas, o IPMA aponta para uma redução progressiva da intensidade do vento, mantendo-se, no entanto, alguns avisos meteorológicos.

Jorge Ponte explica que “apenas se mantêm avisos essencialmente devido à queda de neve e à agitação marítima”, esta última ainda em nível vermelho até ao final do dia na costa ocidental.

O meteorologista alerta ainda que, nas zonas de serra e montanha, podem continuar a registar-se rajadas fortes, mas sublinha que o cenário geral é de melhoria.

De acordo com o IPMA, o dia deverá ser marcado por um desagravamento gradual, com períodos de menor precipitação. No entanto, para o final do dia e durante a noite, a chuva deverá regressar, podendo ser por vezes forte nas regiões Norte e Centro. Ainda assim, garante Jorge Ponte, “em termos de vento, nada será comparável ao que se registou hoje”.

