Mais de 550 mil clientes estão sem eletricidade em Portugal continental

Mais de 550 mil clientes da E-REDES estavam, às 12h00, sem fornecimento de energia elétrica, sendo Lisboa, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal os distritos mais afetados.

Segundo a empresa, a rede elétrica nacional foi fortemente impactada pelo mau tempo associado à depressão Kristin, que provocou danos significativos na infraestrutura de distribuição de eletricidade, deixando centenas de milhares de clientes sem luz.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado enviado à Renascença, a E-REDES adianta que foi registado um pico de cerca de um milhão de clientes afetados por volta das 6h00. Neste momento, cerca de 573 mil clientes continuam sem fornecimento de eletricidade.

“A rede elétrica foi bastante impactada pelas condições meteorológicas adversas, causando vários danos na infraestrutura física de distribuição de eletricidade”, refere a empresa.

A E-REDES explica ainda que a intervenção das equipas no terreno foi dificultada durante a madrugada devido às condições meteorológicas adversas. No entanto, garante que já existem condições de mobilidade que permitem avançar com a reparação das avarias registadas nos níveis de Alta, Média e Baixa Tensão.

As equipas operacionais continuam mobilizadas no terreno, estando a reposição do fornecimento a ser feita de forma faseada, à medida que as avarias vão sendo resolvidas.

[notícia atualizada às 12h02 de 28 de janeiro de 2026]

