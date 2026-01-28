Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 28 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mais de 600 mil clientes estão sem eletricidade em Portugal continental

28 jan, 2026 - 08:03 • Olímpia Mairos

Depressão Kristin afetou infraestrutura de distribuição de eletricidade em vários distritos.

A+ / A-

Mais de 600 mil clientes da E-REDES estavam, às 11h00, sem fornecimento de energia elétrica, sendo Lisboa, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal os distritos mais afetados.

Segundo a empresa, a rede elétrica nacional foi fortemente impactada pelo mau tempo associado à depressão Kristin, que provocou danos significativos na infraestrutura de distribuição de eletricidade, deixando centenas de milhares de clientes sem luz.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado enviado à Renascença, a E-REDES adianta que foi registado um pico de cerca de um milhão de clientes afetados por volta das 6h00. Neste momento, cerca de 613 mil clientes continuam sem fornecimento de eletricidade.

“A rede elétrica foi bastante impactada pelas condições meteorológicas adversas, causando vários danos na infraestrutura física de distribuição de eletricidade”, refere a empresa.

A E-REDES explica ainda que a intervenção das equipas no terreno foi dificultada durante a madrugada devido às condições meteorológicas adversas. No entanto, garante que já existem condições de mobilidade que permitem avançar com a reparação das avarias registadas nos níveis de Alta, Média e Baixa Tensão.

As equipas operacionais continuam mobilizadas no terreno, estando a reposição do fornecimento a ser feita de forma faseada, à medida que as avarias vão sendo resolvidas.

[notícia atualizada às 11h02 de 28 de janeiro de 2026]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 28 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias