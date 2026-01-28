Ouvir
Depressão Kristin

Mau tempo fez pelo menos cinco mortos em Portugal continental

28 jan, 2026 - 14:33 • João Pedro Quesado

Autoridades vão atualizar números oficiais às 16h, e apresentar previsões para os próximos dias.

A tempestade Kristin provocou pelo menos cinco mortes no território de Portugal continental. A Proteção Civil registou mais de 3.300 ocorrências no país devido ao vento forte.

Leiria conta quatro vítimas mortais. De acordo com o presidente da autarquia, duas mortes estão diretamente ligadas à depressão e outras duas ocorreram devido a paragens cardiorrespiratórias.

Uma pessoa morreu em Vila Franca de Xira. Um homem faleceu dentro da viatura em que seguia, quando uma árvore atingiu o carro na Estrada Nacional 1, em Povos.

O balanço mais recente da Proteção Civil aponta para mais de 3.300 ocorrências no território nacional. Os números vão ser atualizados pelas autoridades às 16h, numa conferência de imprensa onde também vai ser apresentada uma antevisão da situação meteorológica para os próximos dias, "bem como as principais determinações e medidas operacionais em curso e as recomendações à população".

A depressão Kristin está fora do território nacional, mas permanecem os avisos meteorológicos — aviso vermelho em toda a costa nacional devido à agitação marítima, e aviso amarelo devido à chuva nas regiões Norte e Centro. Espera-se um agravamento da chuva ao final do dia.

O IPMA alerta para os riscos de aluimentos e inundações em regiões onde os solos já estão saturados e os caudais dos rios estão acima dos níveis habituais.

A falta de rede de milhares de clientes da MEO e Nowo é uma das consequências da tempestade. Segundo a Anacom, 300 mil clientes estavam sem serviço esta manhã, principalmente na região Centro. A NOS e a Vodafone também dão conta de problemas nas suas redes em Coimbra e Leiria.

Outra consequência é uma forte redução do número de comboios a circular em Portugal. Às 13h45, a CP afirmava continuar suspensa a circulação nas Linhas da Beira Alta (comboios Intercidades) e Beira Baixa, assim como os comboios regionais e de longo curso (Intercidades e Alfa Pendular) na Linha do Norte, e toda a Linha do Oeste. Também estão suspensos os comboios urbanos entre Sintra e Alverca.

A circulação foi retomada integralmente na Linha do Douro, Linha do Sul, na Linha de Évora e no Ramal de Tomar. O serviço regional entre Coimbra B e Aveiro, na Linha do Norte, já voltou a circular, tal como o serviço regional na Linha da Beira Alta.

