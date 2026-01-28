Mau tempo fez pelo menos cinco mortos em Portugal continental

O balanço mais recente da Proteção Civil aponta para mais de 3.300 ocorrências no território nacional. Os números vão ser atualizados pelas autoridades às 16h , numa conferência de imprensa onde também vai ser apresentada uma antevisão da situação meteorológica para os próximos dias, "bem como as principais determinações e medidas operacionais em curso e as recomendações à população".

Uma pessoa morreu em Vila Franca de Xira. Um homem faleceu dentro da viatura em que seguia, quando uma árvore atingiu o carro na Estrada Nacional 1, em Povos.

Leiria conta quatro vítimas mortais. De acordo com o presidente da autarquia, duas mortes estão diretamente ligadas à depressão e outras duas ocorreram devido a paragens cardiorrespiratórias.

A tempestade Kristin provocou pelo menos cinco mortes no território de Portugal continental. A Proteção Civil registou mais de 3.300 ocorrências no país devido ao vento forte.

A depressão Kristin está fora do território nacional, mas permanecem os avisos meteorológicos — aviso vermelho em toda a costa nacional devido à agitação marítima, e aviso amarelo devido à chuva nas regiões Norte e Centro. Espera-se um agravamento da chuva ao final do dia.

O IPMA alerta para os riscos de aluimentos e inundações em regiões onde os solos já estão saturados e os caudais dos rios estão acima dos níveis habituais.

A falta de rede de milhares de clientes da MEO e Nowo é uma das consequências da tempestade. Segundo a Anacom, 300 mil clientes estavam sem serviço esta manhã, principalmente na região Centro. A NOS e a Vodafone também dão conta de problemas nas suas redes em Coimbra e Leiria.

Outra consequência é uma forte redução do número de comboios a circular em Portugal. Às 13h45, a CP afirmava continuar suspensa a circulação nas Linhas da Beira Alta (comboios Intercidades) e Beira Baixa, assim como os comboios regionais e de longo curso (Intercidades e Alfa Pendular) na Linha do Norte, e toda a Linha do Oeste. Também estão suspensos os comboios urbanos entre Sintra e Alverca.

A circulação foi retomada integralmente na Linha do Douro, Linha do Sul, na Linha de Évora e no Ramal de Tomar. O serviço regional entre Coimbra B e Aveiro, na Linha do Norte, já voltou a circular, tal como o serviço regional na Linha da Beira Alta.