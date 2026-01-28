Mau tempo fez pelo menos quatro mortos em Portugal continental

A tempestade Kristin provocou pelo menos quatro mortes no território de Portugal continental. A Proteção Civil registou mais de quatro mil ocorrências no país entre as 0h e as 14h.

Segundo a Proteção Civil, estão relacionadas com a passagem da depressão Kristin quatro mortes: uma em Vila Franca de Xira (devido à queda de uma árvore), duas em Carvide (por queda de uma chapa metálica e um encarceramento na estrutura de uma casa), e uma em Fonte Oleiro (encontrada em paragem cardiorrespiratória numa obra).

Por confirmar está a ligação ao mau tempo da morte de uma idosa de 85 anos em Silves, que caiu com o carro numa ribeira. Também não está confirmada a morte de um homem de 34 anos na Marinha Grande, revelada pela autarquia à agência Lusa.

O balanço mais recente da Proteção Civil, feito às 16h, aponta para mais de 4.183 ocorrências no território nacional entre as 0h e as 14h. O agravamento da chuva ao final do dia faz ativar avisos amarelos nas regiões Norte e Centro, entre as 21h e as 9h.