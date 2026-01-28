Mau tempo fez pelo menos quatro mortos em Portugal continental

O balanço mais recente da Proteção Civil, feito às 16h, aponta para mais de 4.183 ocorrências no território nacional entre as 0h e as 14h. O agravamento da chuva ao final do dia faz ativar avisos amarelos nas regiões Norte e Centro, entre as 21h e as 9h.

Por confirmar está a ligação ao mau tempo da morte de uma idosa de 85 anos em Silves, que caiu com o carro numa ribeira. Também não está confirmada a morte de um homem de 34 anos na Marinha Grande, revelada pela autarquia à agência Lusa.

Segundo a Proteção Civil, estão relacionadas com a passagem da depressão Kristin quatro mortes: uma em Vila Franca de Xira (devido à queda de uma árvore), duas em Carvide (por queda de uma chapa metálica e um encarceramento na estrutura de uma casa), e uma em Fonte Oleiro (encontrada em paragem cardiorrespiratória numa obra).

A tempestade Kristin provocou pelo menos quatro mortes no território de Portugal continental. A Proteção Civil registou mais de quatro mil ocorrências no país entre as 0h e as 14h.

Luís Montenegro esteve na Proteção Civil e, sublinhando que "vamos continuar a ter precipitação, ventos fortes e agitação marítima", "todas as orientações" devem ser acatadas para "tentar prevenir que possa haver ainda mais consequências".

"Estamos a fazer uma avaliação de tudo aquilo que são as consequências no terreno e de todos os instrumentos que podemos utilizar para uma reposição mais célere da situação e, portanto, para que possamos ter a normalidade completamente restabelecida", disse aos jornalistas Luís Montenegro no final da reunião na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O primeiro-ministro avançou ainda que o Governo está em contacto com as autarquias locais e vai para o terreno fazer um levantamento das consequências, garantindo que nada está excluído em relação aos apoios.

"Não excluímos nada, mas também não vamos tomar medidas sem a devida fundamentação", disse, dando conta de que dois secretários de Estado vão esta quarta-feira visitar o concelho de Leiria e deslocando-se depois a outras localidades afetadas para ser feita uma avaliação global.

A depressão Kristin está fora do território nacional, mas permanecem os avisos meteorológicos — aviso vermelho em toda a costa nacional devido à agitação marítima, e aviso amarelo devido à chuva nas regiões Norte e Centro.

O IPMA alerta para os riscos de aluimentos e inundações em regiões onde os solos já estão saturados e os caudais dos rios estão acima dos níveis habituais.

A falta de rede de milhares de clientes da MEO e Nowo é uma das consequências da tempestade. Segundo a Anacom, 300 mil clientes estavam sem serviço esta manhã, principalmente na região Centro. A NOS e a Vodafone também dão conta de problemas nas suas redes em Coimbra e Leiria.