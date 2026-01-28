Mau tempo mantém circulação ferroviária suspensa em várias linhas do país

Várias linhas da rede ferroviária nacional continuam com a circulação condicionada ou suspensa devido aos efeitos do mau tempo.

De acordo com a Infraestruturas de Portugal, às 10h00, registavam-se interrupções significativas em diversos troços, afetando ligações no Norte, Centro e Sul do país.

Segundo a IP, a circulação está suspensa na Linha do Douro, entre a Régua e Tua, na Linha do Norte, no troço entre o Entroncamento e a Pampilhosa, na Linha da Beira Baixa , entre Ródão e a Guarda, e na Linha da Beira Alta, entre Oliveirinha e a Pampilhosa. Mantêm-se igualmente interrompidas a Linha do Oeste , entre Meleças e Caldas da Rainha, a Linha do Sul, entre Grândola e Lousal, a Linha de Évora, entre Monte das Flores e Évora, e a Variante de Alcácer, onde a circulação está totalmente suspensa.

Na Linha do Minho, os comboios circulam apenas em via única entre Ermesinde e Contumil. A Infraestruturas de Portugal adianta que as equipas continuam no terreno a avaliar danos e a desenvolver trabalhos para restabelecer a circulação em segurança.

Já a CP pede compreensão pelos transtornos causados e garante que a informação será atualizada assim que existam novas indicações sobre a reposição do serviço.

A empresa recomenda ainda aos passageiros que acompanhem as atualizações através dos canais oficiais e confirmem o estado da circulação antes de se deslocarem às estações.

[notícia atualizada às 10h45 de 28 de janeiro de 2026]

