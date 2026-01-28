Mau tempo. Queda de árvore mata homem em Vila Franca de Xira

Um homem morreu esta madrugada na Estrada Nacional 1 , em Povos, no concelho de Vila Franca de Xira, na sequência da queda de uma árvore sobre a viatura em que seguia. A informação foi confirmada à Renascença pela Proteção Civil.

Este é um dos 655 incidentes registados entre a meia-noite e as seis da manhã, devido à passagem da depressão Kristin por Portugal.

Num balanço feito há instantes, o comandante de operações da Proteção Civil, Paulo Fontes, alertou para um agravamento significativo da situação nas próximas horas , sobretudo no distrito de Leiria.

“Desde as zero horas até às seis da manhã registámos um total de 655 ocorrências. Teremos aqui seguramente mais ocorrências, nomeadamente no distrito de Leiria, onde uma situação mais gravosa terá acontecido”, afirmou.

Segundo o responsável, o levantamento dos danos ainda está em curso, mas já há indicação de graves prejuízos no edificado, bem como falhas no sistema de distribuição de energia e nas telecomunicações , o que está a dificultar o contacto com os quartéis de bombeiros.

“Tudo indica que o número de ocorrências venha a subir exponencialmente nas próximas horas”, acrescentou.

Há também registo de várias ocorrências na zona da Figueira da Foz, região por onde terá entrado em território nacional a depressão. Imagens televisivas mostram que a roda gigante instalada junto à praia terá tombado para a via pública, situação que a Renascença está a tentar confirmar.

Já em Coimbra, as escolas vão estar encerradas esta quarta-feira devido às condições meteorológicas adversas. A informação foi confirmada à agência Lusa pelo vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal, Ricardo Lino.