Educação

Morada “condiciona” entrada no ensino superior, conclui EDULOG

28 jan, 2026 - 00:01 • Cristina Nascimento

​Centro de investigação da Fundação Belmiro de Azevedo analisou dados de mais de 720 mil alunos referentes a uma década. Conclui que o acesso ao Ensino Superior mantém desigualdades e recomenda reforço ou criação de subsídios que contrariem a realidade.

Por cada 20 quilómetros de distância entre a morada do aluno e a universidade ou politécnico para o qual gostaria de ir, aumentam as dificuldades em aceder ao ensino superior. Esta é uma das conclusões do estudo feito pelo EDULOG.

O centro de investigação da Fundação Belmiro de Azevedo dedicado a assuntos de educação analisou dados administrativos de mais de 720 mil estudantes, dos últimos 10 anos (entre 2013/2014 e 2022/2023) e concluiu que a distância entre o município de origem do aluno e o município onde fica a universidade ou o politécnico “é um dos fatores mais penalizadores da mobilidade dos estudantes”.

“Em média, se aumentarmos 10% na distância, o que significa mais ou menos 20 quilómetros em média, isso reduz em 3,4% o fluxo de mobilidade dos estudantes”, explica Pedro Luís Silva, coordenador do estudo a que a Renascença teve acesso.

O também porta-voz do EDULOG acrescenta que “as condições socioeconómicas, bem como a presença ou ausência de instituições de ensino superior revelam-se igualmente determinantes na decisão de ingressar no ensino superior”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nestas declarações à Renascença, Pedro Luís Silva detalha que a sensibilidade à distância não é igual em todo o país.

“Em zonas do litoral, por exemplo, os alunos são muito mais sensíveis também devido à oferta de cursos no Ensino Superior que têm em seu redor face a zonas do interior, por exemplo, em que os alunos estão dispostos a percorrer mais quilómetros para ingressar no ensino superior também porque têm menos oferta na sua região de origem”, explica.

Uma parte do estudo incidiu de forma específica sobre o curso de Medicina e concluiu que, nesta oferta educativa, “os alunos são menos sensíveis à distância comparado com as generalidades dos cursos”, dada a especificidade de formação.

Noutro plano, há também diferenças consoante se os alunos do secundário vêm do ensino profissional ou se vêm do percurso científico-humanístico. Pedro Luís Silva anota que “os diplomados dos cursos científicos preferem uma cidade de grande dimensão e dispersas em vários municípios, enquanto os diplomados com os profissionais revelam uma preferência pelo ensino politécnico e as instituições mais locais”.

Perante os resultados obtidos, os académicos fazem algumas recomendações, entre as quais, “devem ser reforçadas e criadas bolsas específicas para a deslocação e devem ser reforçados os apoios de transporte e alojamento para estudantes”.

Pedro Luís Silva reforça que “não é por um aluno nascer em determinado município que a sua escolha de acesso ao ensino superior deverá estar condicionada”.

