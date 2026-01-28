Mulher condenada por não tratar gata que filha meteu no forno

O Tribunal de Barcelos condenou a uma multa de 720 euros uma mulher que deixou a agonizar uma gata que a filha, de 3 anos, meteu dentro de um forno ligado, provocando-lhe queimaduras em 50%.

A mulher, de 51 anos e operária têxtil, foi condenada pelo crime de morte e maus-tratos a animais de companhia, que o tribunal considerou agravado por se ter tratado de "um ato especialmente cruel".

A arguida foi ainda condenada na pena acessória de privação do direito de detenção de animais de companhia por um período de dois anos e meio.

Em causa a gata Ariel, que em setembro de 2022, com apenas dois meses, foi adotada por uma família de Barcelos.

Em novembro do mesmo ano, a filha da arguida meteu inadvertidamente no forno, que estava ligado, a gata, provocando-lhe queimaduras de segundo e terceiro graus na cara, orelhas, dorso, patas e cauda. .

Apesar disso, a arguida manteve a gata na garagem durante cerca de uma semana, "privando-a dos cuidados necessários e devidos".

Entretanto, a instituição na qual Ariel tinha sido adotada, a SOS Bigodes, teve conhecimento da situação e instou a arguida a levar a gata ao veterinário.

A arguida terá então contactado um centro veterinário, mas para se inteirar dos procedimentos necessários para o abate do animal, o que só não aconteceu devido à intervenção da SOS Bigodes, que providenciou pelo tratamento da gata.

A gata apresentava uma infeção grave na pele e teve de ser sedada para ser submetida a uma cirurgia num centro veterinário, onde permaneceu internada durante dois meses, até que teve alta e foi entregue a uma família de acolhimento.

Não mais voltou a ter pelo na zona da queimadura e atualmente ainda "evidencia resistência ao toque".