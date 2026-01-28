Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 28 jan, 2026
PJ detém em Vila Real homem procurado no Brasil por violar companheira

28 jan, 2026 - 18:36 • Lusa

O detido, de 32 anos, vai ser presente no Tribunal da Relação de Guimarães.

A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real deteve um homem de 32 anos procurado no Brasil por suspeita de violar e agredir a companheira, foi anunciado esta quarta-feira.

O detido é, de acordo com um comunicado da PJ, suspeito da prática dos crimes de violação e contra a integridade física da companheira.

A Judiciária disse que os factos ocorreram a 6 de maio de 2016, num bar situado no bairro de Interlagos, em Linhares, no Estado de São Paulo, Brasil, quando o agressor terá ofendido a integridade física da sua companheira, puxando-lhe os cabelos, dando-lhe cabeçadas, empurrando-a e esbofeteando-a no rosto.

Depois, ao regressarem a casa, o suspeito obrigou a vítima a manter relações sexuais mediante violência e graves ameaças.

O detido vai ser presente no Tribunal da Relação de Guimarães.

A PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, disse ter dado cumprimento a um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil.

Nesta operação, a Polícia Judiciária contou com a colaboração da GNR de Ribeira de Pena.

