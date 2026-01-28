PJ detém suspeito de abuso sexual de menor em Vila Franca de Xira

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem de 20 anos, residente em Vila Franca de Xira, fortemente indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de crianças agravados e de pornografia de menores, tendo como vítima uma menina de 12 anos, em contexto de vizinhança.

“Os factos ocorreram no verão de 2025, na residência do suspeito”, indica a PJ, acrescentando que o suspeito reside no mesmo prédio da vítima e respetiva família, conhecendo as suas rotinas e dinâmicas familiares.

Em comunicado, a PJ explica que, após a sinalização inicial feita “em contexto escolar”, foram desencadeadas diligências especializadas que permitiram identificar o suspeito e reunir elementos que justificaram a emissão de mandados judiciais.

Segundo a nota, a investigação permitiu “traçar o perfil do suspeito”, levando a Polícia Judiciária a sugerir às autoridades competentes a realização de buscas domiciliárias e a detenção do indivíduo.

Durante o cumprimento dos mandados, foi possível confirmar as suspeitas iniciais e recolher novos elementos relevantes para o processo, indica a PJ.

O detido será hoje presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.