Polícia Marítima salva homem e cão apanhados pela subida do Rio Minho

A Polícia Marítima de Caminha resgatou, na manhã desta quarta-feira, um homem de 40 anos e o seu cão. Ambos ficaram isolados pela subida da água do rio Minho, na Ínsua da Lapela, em Monção, relata a a Polícia Marítima, em comunicado.

Na mesma missiva, as autoridades admite que o alerta foi dado às 07h50, altura em que ficaram a saber que um homem estaria "isolado pela subida da água, sem capacidade de sair do local em segurança pelos próprios meios". "Foram de imediato ativados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Caminha, dos Bombeiros Voluntários de Monção e da associação Subzone", é dito.

O homem, de 40 anos, terá pernoitado no local com o seu amigo de quatro patas. Encontrava-se "bem fisicamente" e não precisou de receber qualquer assistência médica.