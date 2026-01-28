Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 28 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Polícia Marítima salva homem e cão apanhados pela subida do Rio Minho

28 jan, 2026 - 15:38 • Daniela Espírito Santo

Homem de 40 anos e animal de estimação terão ficado retidos na Ínsua da Lapela em Monção e acabaram por pernoitar no local. Foram resgatados esta quarta-feira de manhã.

A+ / A-

A Polícia Marítima de Caminha resgatou, na manhã desta quarta-feira, um homem de 40 anos e o seu cão. Ambos ficaram isolados pela subida da água do rio Minho, na Ínsua da Lapela, em Monção, relata a a Polícia Marítima, em comunicado.

Na mesma missiva, as autoridades admite que o alerta foi dado às 07h50, altura em que ficaram a saber que um homem estaria "isolado pela subida da água, sem capacidade de sair do local em segurança pelos próprios meios". "Foram de imediato ativados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Caminha, dos Bombeiros Voluntários de Monção e da associação Subzone", é dito.

O homem, de 40 anos, terá pernoitado no local com o seu amigo de quatro patas. Encontrava-se "bem fisicamente" e não precisou de receber qualquer assistência médica.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 28 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias