Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 28 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Comunicação social

PS acusa Governo de atentado à independência da Lusa e de querer mandar no parlamento

28 jan, 2026 - 19:38 • Lusa

"Estamos perante um atentado claro à independência da Agência Lusa, e não é o Governo que manda na AR", disse o líder parlamentar do PS, após a notícia do novo modelo de governação da agência de notícias Lusa. "No parlamento, escrutinamos o Governo e organismos políticos", criticou.

A+ / A-

O PS considera que o novo modelo de governação da agência de notícias Lusa constitui um atentado à sua independência e acusa o Governo de pretender mandar na Assembleia da República (AR), determinando-lhe a forma como participa em organismos externos.

"Estamos perante um atentado claro à independência da Agência Lusa, e não é o Governo que manda na Assembleia da República. O Governo responde na Assembleia da República", declarou o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta posição foi assumida por Eurico Brilhante Dias após o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na manhã desta quarta-feira, também no parlamento, ter abordado o tema.

Perante os jornalistas, Eurico Brilhante Dias adiantou que levará a questão da Agência Lusa a discussão na próxima reunião da conferência de líderes, entendendo que, em primeiro lugar, está em causa uma interferência do Governo num outro órgão de soberania, a Assembleia da República.

"O Governo cria um órgão consultivo, um conselho consultivo, que inclui três membros da Assembleia da República, o que para nós é absolutamente surpreendente. Como é que uma entidade empresarial detida pelo Estado estipula que um órgão de soberania, a Assembleia da República, passe a constituir um conselho consultivo sem que o próprio parlamento seja sequer consultado sobre esse processo?" questionou o líder da bancada socialista.

Agência Lusa passa a ter Conselho Consultivo e mecanismo de escrutínio parlamentar

Comunicação social

Agência Lusa passa a ter Conselho Consultivo e mecanismo de escrutínio parlamentar

Cabe ao Conselho Consultivo "acompanhar e pronunci(...)

Eurico Brilhante Dias afirmou depois que "o senhor ministro Leitão Amaro parece querer governamentalizar também a Assembleia da República".

"A Assembleia da República fiscaliza o Governo, legisla e, quando participa em organismos fora da Assembleia da República, determina, por sua iniciativa, a modalidade e o modo", contrapôs.

Além da questão referente a uma eventual interferência do executivo nas competências do parlamento enquanto órgão de soberania, o presidente do Grupo Parlamentar do PS manifestou-se também apreensivo com a futura componente editorial da Agência Lusa.

"Esta deve ser a primeira vez em que se determina que uma direção de informação, que tem funções editoriais, vem a escrutínio político. No parlamento, escrutinamos o Governo e organismos políticos", começou por observar. Admitiu, em seguida, que, em circunstâncias pontuais, o parlamento "decide quem quer ouvir".

"Agora, que fique consagrado num estatuto que a direção de informação da Lusa responde aos deputados e a uma maioria circunstancial de deputados, tal é para nós uma linha vermelha que parece colidir claramente com a liberdade editorial e com o escrutínio adequado das funções de uma agência noticiosa", sustentou.

Neste ponto, em concreto, Eurico Brilhante Dias assinalou que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), assim como outras, têm competências em termos de análise editorial.

"Mas o parlamento não fiscaliza nunca opções editoriais de qualquer órgão de comunicação social e menos ainda de uma agência noticiosa", advertiu.

E acrescentou: "Estou a pesar as palavras para não dizer que este é um momento inédito na democracia portuguesa, em que o Governo decide pela Assembleia da República e entrega depois à Assembleia a obrigatoriedade de escrutinar um órgão de comunicação social muito importante, como uma agência de notícias".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 28 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias