PSP atingido com gás-pimenta após distúrbios em escola na Maia

Duas pessoas, entre elas um agente da PSP, tiveram esta quarta-feira que receber assistência hospitalar na sequência de distúrbios na Escola Secundária de Águas Santas, na Maia, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros de Pedrouços e da Polícia.

Segundo a fonte da PSP, que foi alertada pelas 14h15, houve distúrbios entre dois alunos daquele estabelecimento, que acabaram alargados a outros, já no exterior da escola, o que motivou que as forças da autoridade tivessem de intervir.

Um agente que estava a dar formação naquele estabelecimento de ensino no âmbito do programa Escola Segura e que foi chamado ao local, acabou atingido por gás pimenta, tendo sido necessário transportá-lo para o Hospital São João, no Porto, acrescentou a fonte.

A fonte da PSP afirmou desconhecer o motivo dos distúrbios e não esclareceu se a segunda pessoa transportada ao hospital é um aluno ou alguém estranho à escola.