PSP pede à população de Coimbra e Leiria para permanecer em casa

A Polícia de Segurança Pública apelou esta quarta-feira às populações dos distritos de Coimbra e Leiria para que permaneçam em casa, face às consequências do mau tempo que estão a afetar a circulação rodoviária.

Em declarações à agência Lusa, fonte oficial da PSP alertou para a existência de estradas intransitáveis e quedas de árvores, sublinhando que a saída das habitações deve ser evitada por razões de segurança.

Também o comandante distrital da PSP de Leiria, Domingos Urbano Antunes, reforçou o apelo à população para que mantenha a calma e evite circular na via pública, permitindo assim a atuação das equipas de socorro.

“As estradas estão totalmente cortadas, o que impede a circulação nos principais acessos à cidade. A presença de viaturas particulares está a provocar congestionamentos e a dificultar o trabalho da polícia e dos bombeiros”, explicou.

O responsável adiantou ainda que, até às 7h00, não havia registo de vítimas mortais, acrescentando que as autoridades continuam a responder aos pedidos de auxílio recebidos.