Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 28 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PSP pede à população de Coimbra e Leiria para permanecer em casa

28 jan, 2026 - 07:48 • Olímpia Mairos , com Lusa

Estradas cortadas e quedas de árvores dificultam circulação nos dois distritos.

A+ / A-

A Polícia de Segurança Pública apelou esta quarta-feira às populações dos distritos de Coimbra e Leiria para que permaneçam em casa, face às consequências do mau tempo que estão a afetar a circulação rodoviária.

Em declarações à agência Lusa, fonte oficial da PSP alertou para a existência de estradas intransitáveis e quedas de árvores, sublinhando que a saída das habitações deve ser evitada por razões de segurança.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Também o comandante distrital da PSP de Leiria, Domingos Urbano Antunes, reforçou o apelo à população para que mantenha a calma e evite circular na via pública, permitindo assim a atuação das equipas de socorro.

“As estradas estão totalmente cortadas, o que impede a circulação nos principais acessos à cidade. A presença de viaturas particulares está a provocar congestionamentos e a dificultar o trabalho da polícia e dos bombeiros”, explicou.

O responsável adiantou ainda que, até às 7h00, não havia registo de vítimas mortais, acrescentando que as autoridades continuam a responder aos pedidos de auxílio recebidos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 28 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias