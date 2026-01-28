Ouvir
Rajada de maior intensidade registada pelo IPMA foi de 149 km/hora no Cabo Carvoeiro

28 jan, 2026 - 12:44 • Lusa

Foi a velocidade mais elevada registada numa estação do IPMA durante o mau tempo da última madrugada, existindo outras estações de outras entidades que poderão ter registado valores diferentes.

A+ / A-

A rajada de vento com maior intensidade associada à depressão Kristin registada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera foi de 149 quilómetros por hora no Cabo Carvoeiro, Peniche, às 4h00 de hoje, disse à Lusa fonte do IPMA.

A mesma fonte especificou que esta foi a velocidade mais elevada registada numa estação do IPMA durante o mau tempo da última madrugada, existindo outras estações de outras entidades que poderão ter registado valores diferentes.

A passagem da depressão Kristin pelo território português provocou dois mortos e vários desalojados, com a Proteção Civil a registar mais de 2.600 ocorrências durante a madrugada e manhã de hoje.

Quedas de árvores e de estruturas foram as principais ocorrências, que afetaram sobretudo os distritos de Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Vento, chuva, neve e agitação marítima têm motivado o corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, bem como o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.

