DEPRESSÃO KRISTIN

"Temos produtores que ainda estão a receber apoios do ano anterior e já estão com uma tempestade em cima"

28 jan, 2026 - 20:58 • João Maldonado

Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste estima "milhões de euros em prejuízos" e lamenta que produtores afetados pela tempestade Martinho no ano passado estejam novamente a ser prejudicados.

Nas regiões mais afetadas pela tempestade Kristin fazem-se agora contas aos prejuízos.

A Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste estima, em declarações do presidente Sérgio Ferreira à Renascença, "milhões de euros" em prejuízos".

"Temos muitas infraestruturas, estufas, principalmente na região de Torres Vedras, muitas destruídas totalmente, e outras com toda a parte de plástico rasgada, rebentada", explica.

🔴 Ao minuto: Proteção Civil faz novo alerta para esta noite. Mau tempo faz quatro mortos

Mau tempo

🔴 Ao minuto: Proteção Civil faz novo alerta para esta noite. Mau tempo faz quatro mortos

Norte e Centro estão sob aviso amarelo entre as 21(...)

O impacto pode sentir-se na carteira dos produtores em breve. Não conseguindo retirar lucro do que já tinham plantado, serão obrigados a investir de novo: "As culturas que já estavam instaladas vão-se perder e vamos ter que voltar a repor todo este potencial produtivo instalado".

A região Oeste é novamente um dos principais focos de destruição. Numa maré de azar, ainda no ano passado a tempestade Martinho afetou produtores, muitos ligados ao setor dos morangos, abóbora, tomate e couves, que "em parte foram afetados também este ano" - quando ainda aguardavam que a ajuda financeira prometida chegasse.

"Existiram ajudas para recuperar dos impactos da tempestade Martinho que ainda estão numa fase final para receber, portanto, temos alguns produtores que ainda estão a receber apoios do ano anterior e já estão com uma tempestade em cima", lamenta Sérgio Ferreira.

