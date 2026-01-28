"Temos produtores que ainda estão a receber apoios do ano anterior e já estão com uma tempestade em cima"

"Temos muitas infraestruturas, estufas, principalmente na região de Torres Vedras, muitas destruídas totalmente, e outras com toda a parte de plástico rasgada, rebentada ", explica.

A Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste estima, em declarações do presidente Sérgio Ferreira à Renascença , "milhões de euros" em prejuízos".

O impacto pode sentir-se na carteira dos produtores em breve. Não conseguindo retirar lucro do que já tinham plantado, serão obrigados a investir de novo: "As culturas que já estavam instaladas vão-se perder e vamos ter que voltar a repor todo este potencial produtivo instalado".

A região Oeste é novamente um dos principais focos de destruição. Numa maré de azar, ainda no ano passado a tempestade Martinho afetou produtores, muitos ligados ao setor dos morangos, abóbora, tomate e couves, que "em parte foram afetados também este ano" - quando ainda aguardavam que a ajuda financeira prometida chegasse.

"Existiram ajudas para recuperar dos impactos da tempestade Martinho que ainda estão numa fase final para receber, portanto, temos alguns produtores que ainda estão a receber apoios do ano anterior e já estão com uma tempestade em cima", lamenta Sérgio Ferreira.