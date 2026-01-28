Trinta elementos do Corpo de Intervenção da PSP mobilizados para Leiria

A Polícia de Segurança Pública vai reforçar o dispositivo em Leiria com o envio de 30 elementos do Corpo de Intervenção , na sequência dos efeitos provocados pelo mau tempo associado à depressão Kristin. O reforço tem como objetivo apoiar as operações de proteção e socorro à população numa das zonas mais afetadas do país.

À Renascença, o superintendente Alexandre Coimbra explicou que a decisão foi tomada devido à gravidade da situação no centro do país .

“A situação está particularmente difícil no distrito de Leiria e no distrito de Coimbra. Tivemos registo de relatos de rasto de destruição deixado pela tempestade desta noite”, afirmou.

Segundo o responsável da Polícia de Segurança Pública, foi o diretor nacional da PSP quem determinou o envio do reforço . “Houve a decisão do senhor diretor nacional da PSP de enviar um reforço de 30 polícias do Corpo de Intervenção para o Comando Distrital de Leiria, para ajudar a polícia local na proteção e no socorro à população, uma vez que a situação está mais difícil neste distrito”, acrescentou.

A PSP já tinha alertado durante a manhã as populações dos distritos de Leiria e Coimbra para permanecerem em segurança nas suas habitações, devido à existência de “estradas intransitáveis e árvores caídas”, consequência direta do mau tempo que afetou a região durante a madrugada.