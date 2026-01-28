Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 28 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Triplo homicida de barbearia condenado a 25 anos de prisão

28 jan, 2026 - 17:02 • Lusa

Arguido foi condenado em cúmulo jurídico pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa. Matou três pessoas na "Granda Pente", na Penha de França.

A+ / A-

O Tribunal Central Criminal de Lisboa condenou esta quarta-feira a 25 anos de cadeia, em cúmulo jurídico, o homem acusado por um triplo homicídio numa barbearia na Penha de França.

Os juízes decidiram aplicar 19 anos de cadeia por cada um dos três homicídios de que estava acusado, mais nove por um homicídio tentado e mais dois anos e seis meses por posse de arma proibida.

Em cúmulo jurídico foi aplicada a pena máxima de prisão de 25 anos.

O crime aconteceu no dia 2 de outubro de 2024, quando Fernando Silva, foi cortar o cabelo à barbearia "Granda Pente", mas, como não foi atendido de imediato, disparou sobre o barbeiro, no interior do estabelecimento, e também sobre um cliente e a companheira deste, à entrada da barbearia, tendo matado os três.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 28 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias