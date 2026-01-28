Triplo homicida de barbearia condenado a 25 anos de prisão

28 jan, 2026 - 17:02 • Lusa
O Tribunal Central Criminal de Lisboa condenou esta quarta-feira a 25 anos de cadeia, em cúmulo jurídico, o homem acusado por um triplo homicídio numa barbearia na Penha de França.
Os juízes decidiram aplicar 19 anos de cadeia por cada um dos três homicídios de que estava acusado, mais nove por um homicídio tentado e mais dois anos e seis meses por posse de arma proibida.
Em cúmulo jurídico foi aplicada a pena máxima de prisão de 25 anos.
O crime aconteceu no dia 2 de outubro de 2024, quando Fernando Silva, foi cortar o cabelo à barbearia "Granda Pente", mas, como não foi atendido de imediato, disparou sobre o barbeiro, no interior do estabelecimento, e também sobre um cliente e a companheira deste, à entrada da barbearia, tendo matado os três.