“Um cenário de guerra”. Depressão Kristin causa danos na Marinha Grande

A passagem da depressão Kristin pela região centro deixou um cenário de destruição na Marinha Grande, descrito como “um cenário de guerra” pelo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Domingos Castro.

De visita ao município vizinho de Leiria, onde reuniu com o executivo municipal, Domingos Castro diz ter testemunhado no terreno os estragos provocados pelo temporal. “Viu-se a destruição nos telhados das casas, em fábricas. Partiu tudo”, relata à Renascença.

O dirigente acrescenta que os danos se estendem ao Pinhal de Leiria, sublinhando a dimensão do impacto ambiental. “Foi um cenário devastador. Há partes do pinhal que desapareceram, é que desapareceram mesmo”, afirma.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou mais de 3.300 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sobretudo nos distritos de Leiria e Coimbra. Segundo Daniela Fraga, adjunta do comando nacional de operações, entre as 00h00 e as 12h00 desta quarta-feira foram contabilizadas 3.300 ocorrências, um número superior às 2.600 registadas pelas 10h30.

Perante a gravidade da situação, a Proteção Civil decidiu prolongar até às 23h59 desta quarta-feira o estado de prontidão especial de nível 4, o mais elevado, mantendo mobilizados os meios de emergência em todo o território afetado.