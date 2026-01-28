Vento forte provoca queda de dezenas de árvores no Santuário de Fátima

O vento forte que se fez sentir durante a última noite, com rajadas que atingiram os 140 quilómetros por hora, provocou a queda de dezenas de árvores em várias zonas do Santuário de Fátima, sem causar interrupções na atividade religiosa.

As áreas mais afetadas foram as alamedas do Recinto de Oração, onde caíram sobretudo cedros e pinheiros. Registaram-se ainda quedas de árvores nas traseiras da Basílica de Nossa Senhora do Rosário e na zona de Valinhos.

De acordo com o Santuário, apesar da intensidade do temporal, não houve qualquer impacto na dinâmica celebrativa, que decorre com total normalidade.

Ao nível do património edificado, a tempestade Kristin provocou apenas estragos de pequena dimensão em algumas infraestruturas, que já se encontram a ser alvo de reparação.

“A Capelinha das Aparições e a centenária azinheira não sofreram qualquer dano”, acrescenta o Santuário.

Os acessos ao Recinto de Oração estão totalmente desobstruídos e, desde o início da manhã, equipas técnicas estão no terreno a realizar trabalhos de remoção de árvores, limpeza e manutenção, intervenções que deverão prolongar-se pelos próximos dias.