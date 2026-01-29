"10 minutos de pesadelo". Tempestade levantou memórias do passado na Figueira da Foz

A população descreve-a como "10 minutos de pesadelo" que deixam lições para o futuro. Na Figueira da Foz, a tempestade Kristin arrancou telhados, fez tombar sinalização rodoviária, postes de iluminação, árvores, e até a roda gigante que era imagem de marca da paisagem do destino de verão de tantos portugueses.

No dia a seguir à tormenta, o rasto de destruição permanece em cada canto. O som dos passos na calçada portuguesa é trocado pelo calcar dos vidros das janelas que rebentaram devido à força do vento, ou das telhas que foram pelos ares.

Este dia é de regresso à normalidade, com a Proteção Civil a minimizar os estragos, e com Hospital Distrital da Figueira da Foz a confirmar à Renascença que todas as consultas e cirurgias programadas serão realizadas, apesar dos constrangimentos. "É a normalidade possível", dizia uma fonte do Hospital, que ressaltava que os ares condicionados continuam avariados, e no lugar das janelas foram colocados painéis de madeira.

No mercado da Figueira da Foz, não foram muitos os estragos, mas a rede elétrica continua a falhar de vez em quando. Os poucos comerciantes que abriram a banca nesta quinta-feira só pensam nos estragos que deixaram para trás, nas suas casas.

"Tenho uma vizinha que tem sobreiros e eles arrancaram-se todos, partiram-me uma vedação que eu tinha feito, e que me custou à volta de três mil euros. Nós não temos nem luz, nem internet, não temos nada", conta Maria de Fátima, proprietária de uma banca no mercado.