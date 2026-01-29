Aeroporto de Lisboa: ASPP/PSP "volta à carga" com novo plenário para "evidenciar os problemas"

29 jan, 2026 - 06:00 • Liliana Monteiro
Em três meses é o terceiro plenário de polícias promovido pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.
Esta quinta-feira, a partir das 7h00 da manhã, há protesto agendado na Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo junto a Esquadra de Controlo e Fronteiras. Para as 10h30, está agendada uma concentração de polícias na zona das partidas do aeroporto.
Um protesto que, segundo o presidente da ASPP/PSP, Paulo Santos, repete-se por causa da degradação das condições de trabalho, com poucos efetivos e a ausência do pagamento do devido suplemento.
“Nesta altura os problemas estruturais não são mais visíveis porque estamos em janeiro, que é um mês com menos atividade”, afirma o sindicalista.
Paulo Santos acusa a ANA - Aeroportos de não corresponder às necessidades de segurança interna. “Falo da colocação de profissionais PSP em Figo Maduro, quando temos tantas dificuldades no Aeroporto de Lisboa e aqui nem deviam estar polícias porque a competência é de outras entidades, há falta de um parque de estacionamento para polícias, o suplemento de segurança aeroportuária que foi anunciado não existe, etc...”.
Em declarações à Renascença, o sindicalista lembra que do último plenário resultou um documento que identificava um conjunto de problemas e que foi entregue ao Ministério da Administração Interna, à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), Direção Nacional da PSP e grupos parlamentares.
“Tudo continua igual! (...), zero contactos do lado do Governo e dos restantes”, lamentando que “a cadeia de comando pareça apenas querer anular a contestação e a demonstração de insatisfação. Vamos voltar à carga e evidenciar os problemas que se colocam”, promete.
Questionado sobre se os agentes temem novas participações ao Ministério Público, tal como aconteceu no último plenário em dezembro, Paulo Santos responde: “Espero que não. As lutas sindicais devem ser resolvidas com respostas políticas e não com processos disciplinares e processos crime, ou notícias ao Ministério Público. Isso é a pior forma de resolver os problemas. Deve haver espaço para o diálogo e para a construção, e não fazer-se o que já aconteceu, afastar comandantes, castigar de forma sofisticada oficiais que estiveram no plenário”.
O sindicalista sublinha que “nota-se claramente uma sinalização das pessoas que estiveram nos plenários, sendo prejudicadas em transferências, concursos e não trabalharem em determinados sítios”.
A ASPP tem já outros protestos agendados. Em fevereiro, está prevista uma concentração de polícias durante a realização de um Conselho de Ministros e a permanência de agentes nas galerias da Assembleia da República durante o debate quinzenal.
Também estão anunciadas ações em diversos Comandos, "com o levantamento de debilidades, condições de trabalho e violações de direitos, para posterior exposição pública".