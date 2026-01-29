Aeroporto de Lisboa: ASPP/PSP "volta à carga" com novo plenário para "evidenciar os problemas"

Em três meses é o terceiro plenário de polícias promovido pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Esta quinta-feira, a partir das 7h00 da manhã, há protesto agendado na Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo junto a Esquadra de Controlo e Fronteiras. Para as 10h30, está agendada uma concentração de polícias na zona das partidas do aeroporto. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Um protesto que, segundo o presidente da ASPP/PSP, Paulo Santos, repete-se por causa da degradação das condições de trabalho, com poucos efetivos e a ausência do pagamento do devido suplemento. “Nesta altura os problemas estruturais não são mais visíveis porque estamos em janeiro, que é um mês com menos atividade”, afirma o sindicalista.

Paulo Santos acusa a ANA - Aeroportos de não corresponder às necessidades de segurança interna. “Falo da colocação de profissionais PSP em Figo Maduro, quando temos tantas dificuldades no Aeroporto de Lisboa e aqui nem deviam estar polícias porque a competência é de outras entidades, há falta de um parque de estacionamento para polícias, o suplemento de segurança aeroportuária que foi anunciado não existe, etc...”. "Zero contactos do lado do Governo"

Em declarações à Renascença, o sindicalista lembra que do último plenário resultou um documento que identificava um conjunto de problemas e que foi entregue ao Ministério da Administração Interna, à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), Direção Nacional da PSP e grupos parlamentares. “Tudo continua igual! (...), zero contactos do lado do Governo e dos restantes”, lamentando que “a cadeia de comando pareça apenas querer anular a contestação e a demonstração de insatisfação. Vamos voltar à carga e evidenciar os problemas que se colocam”, promete.