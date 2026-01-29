António Nunes. "Portugal não está preparado" para fenómenos meteorológicos extremos

Portugal "não está preparado", nem "suficientemente resiliente” para enfrentar tempestades como as que devastaram a região centro, alerta na Renascença o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP).

“Fala-se muito do risco de incêndios florestais, de um eventual sismo como o de 1755, fala-se em cheias, mas o nosso país vai ser abrangido por outro tipo de fenómenos como aquele que assistimos e verificamos que na área das infraestruturas - distribuição de eletricidade, vigilância sobre a vegetação ou a forma como se colocam os telhados – tudo isso é feito com base no passado, não numa perspetiva de estarmos perante um território que está a ter uma presença cada vez mais contínua de fenómenos meteorológicos adversos de forte intensidade”, sublinha António Nunes.

Questionado sobre a eventualidade de uma declaração do estado de calamidade, reclamada por vários autarcas, o presidente da Liga dos Bombeiros considera que “a Lei de Bases da Proteção Civil deve ser cumprida”, mas admite que “a Proteção Civil poderia ter convocado a Comissão Nacional de Proteção Civil e, na presença da ministra da Administração Interna, ou do primeiro-ministro, avaliar se haveria condições para fazer essa declaração”.

António Nunes evita responder se terá havido uma falha estratégica por parte da Proteção Civil, mas “face a esta situação, em que houve mais que um distrito afetado, seria recomendável que se ponderasse essa reunião”.