Câmara de Gaia vai reduzir fatura da água até 7,5 euros por mês

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia adiantou esta quinta-feira que, este ano, vai reduzir a fatura da água com a diminuição da taxa dos resíduos sólidos em valores que podem chegar aos 7,5 euros por mês.

Num comunicado enviado à Lusa, a autarquia, liderada pelo social-democrata Luís Filipe Menezes, referiu que esta medida irá representar um esforço financeiro de 6,5 milhões de euros por ano.

Em Gaia, a fatura da água é composta por três componentes: água, saneamento e resíduos sólidos.

Segundo a autarquia, apesar da inflação, a empresa municipal Águas de Gaia não vai aumentar os preços da água.

Por outro lado, a câmara vai diminuir os preços dos resíduos até 7,5 euros por mês e consumos até 15 metros cúbicos beneficiando, assim, mais de 100.000 habitantes, explicou.

A autarquia assinalou ainda que Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, tem das tarifas de resíduos sólidos mais altas do país.

A título de exemplo, a autarquia ressalvou que uma família que gaste 10 metros cúbicos de água por mês e pague 15 euros vai, no final do mês, pagar 10 euros, referiu.

A autarquia apontou que isto só é possível pela eficiência e medidas de gestão, considerando que as Águas de Gaia vão apresentar contas equilibradas no final do ano.

Esta medida terá de ser votada em reunião de câmara.