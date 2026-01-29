Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 29 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Vila Nova de Gaia

Câmara de Gaia vai reduzir fatura da água até 7,5 euros por mês

29 jan, 2026 - 23:14 • Lusa

Autarquia de Gaia vai diminuir a taxa dos resíduos sólidos, o que pode baixar ainda este ano a fatura da água até 7,5 euros por mês. A título de exemplo, uma família que gaste 10 metros cúbicos de água por mês e pague 15 euros vai, no final do mês, pagar 10 euros.

A+ / A-

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia adiantou esta quinta-feira que, este ano, vai reduzir a fatura da água com a diminuição da taxa dos resíduos sólidos em valores que podem chegar aos 7,5 euros por mês.

Num comunicado enviado à Lusa, a autarquia, liderada pelo social-democrata Luís Filipe Menezes, referiu que esta medida irá representar um esforço financeiro de 6,5 milhões de euros por ano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em Gaia, a fatura da água é composta por três componentes: água, saneamento e resíduos sólidos.

Segundo a autarquia, apesar da inflação, a empresa municipal Águas de Gaia não vai aumentar os preços da água.

Por outro lado, a câmara vai diminuir os preços dos resíduos até 7,5 euros por mês e consumos até 15 metros cúbicos beneficiando, assim, mais de 100.000 habitantes, explicou.

A autarquia assinalou ainda que Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, tem das tarifas de resíduos sólidos mais altas do país.

A título de exemplo, a autarquia ressalvou que uma família que gaste 10 metros cúbicos de água por mês e pague 15 euros vai, no final do mês, pagar 10 euros, referiu.

A autarquia apontou que isto só é possível pela eficiência e medidas de gestão, considerando que as Águas de Gaia vão apresentar contas equilibradas no final do ano.

Esta medida terá de ser votada em reunião de câmara.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 29 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias