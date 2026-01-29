Ouvir
Cargueiro que ficou sem leme ao largo da Figueira da Foz está a ser rebocado para Vigo

29 jan, 2026 - 16:34 • Lusa

Depois de estar à deriva junto à Figueira da Foz, sem leme, o cargueiro está a rumar esta quinta-feira para o porto de Vigo, na Galiza, com ajuda de um rebocador norueguês.

A+ / A-

O cargueiro Eikborg, que ficou sem leme ao largo da Figueira da Foz, já está esta quinta-feira a rumar para o porto de Vigo, na Galiza, em Espanha, onde deve chegar na manhã desta sexta-feira, informou à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional.

"O cabo de reboque já está estabelecido [entre o rebocador norueguês e o cargueiro Eikborge] e o navio ruma agora ao porto de Vigo, onde deverá chegar entre as oito e as nove" de sexta-feira, adiantou o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, Ricardo Sá Granja.

Na passada terça-feira, o rebocador norueguês contratado para retirar o cargueiro "Eikborg" teve de fazer escala em Vigo "para abastecer uma série de coisas, nomeadamente cabos mais adequados ao resgate e houve um atraso no fornecimento de alguns materiais", disse na quarta-feira à Lusa Eduardo Monteiro, responsável da agência de navegação Eurofoz, o agente em Portugal do armador dos Países Baixos.

Rebocador norueguês vai retirar cargueiro sem leme ao largo da Figueira da Foz

Segundo Paulo Mariano, vice-presidente da comunida(...)

O "Eikborg" - onde seguem a bordo seis tripulantes (um filipino, um holandês, dois indonésios, um letão e um russo) e 3.300 toneladas de pasta de papel que tinham como destino um porto na Alemanha - alertou ter ficado sem leme na terça-feira, a cerca de 22 milhas náuticas (cerca de 40 quilómetros) da costa portuguesa.

O navio, com 89 metros de comprimento e construído em 2008, é propriedade de uma empresa do grupo neerlandês Royal Wagenborg, fundado em finais do século XIX e que possui 160 navios de carga e cerca de 3.000 colaboradores.

Saiba Mais
