Cerca de 450 mil clientes continuam sem eletricidade

29 jan, 2026 - 08:48 • Olímpia Mairos

Leiria é a região mais afetada, com cerca de 300 mil clientes sem energia elétrica.

Cerca de 450 mil clientes da E-REDES estavam, às 8h00 desta quinta-feira, sem fornecimento de energia elétrica, sendo Leiria, Santarém, Coimbra e Castelo Branco os distritos mais afetados.

Segundo a empresa, a rede elétrica foi fortemente afetada pelas condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão Kristin, causando danos significativos na infraestrutura de distribuição de eletricidade em várias regiões do país.

Segundo a E-REDES, registou-se um pico de cerca de um milhão de clientes sem energia por volta das 6h00 de quarta-feira. Neste momento, continuam cerca de 450 mil clientes sem eletricidade, a maioria no distrito de Leiria.

De acordo com a empresa, cerca de 300 mil clientes sem energia concentram-se em Leiria, enquanto os restantes 150 mil estão distribuídos por outros distritos do território continental, com maior incidência em Santarém, Coimbra e Castelo Branco.

A situação é particularmente complexa na região de Leiria, onde a rede foi severamente atingida pela tempestade. A queda de postes e linhas de Alta Tensão está a dificultar os trabalhos de reposição, uma vez que este tipo de infraestrutura exige mais tempo de reparação e condiciona o restabelecimento do fornecimento nos níveis de Média e Baixa Tensão.

A E-REDES alerta ainda que as condições meteorológicas continuam adversas, o que tem provocado o surgimento de novas avarias noutras zonas do país, para além da região Centro.

No terreno, a empresa mantém equipas operacionais a trabalhar de forma contínua, com um reforço de meios humanos e técnicos deslocados de outras regiões para a zona Centro. No total, estão mobilizados cerca de 1.200 operacionais para responder às ocorrências e acelerar a reposição do abastecimento elétrico.

