Como ajudar vítimas da tempestade Kristin? Cáritas de Leiria lança campanha

Neste momento, com os cortes e as dificuldades nas comunicações, os técnicos da Cáritas ainda não conseguiram contactar todas as famílias que a instituição habitualmente acompanha. Nas últimas horas, souberam de uma que ficou sem telhado em casa.

Perante a catástrofe, a instituição prepara-se para lançar uma campanha de apoio às vítimas. “Neste momento, ainda temos capacidade de resposta a nível de roupas, mas poderão entregar bens alimentares e produtos de higiene na Cáritas Diocesana de Leiria, ou então no centro logístico que está a ser montado na zona de Pousos”, apela Nelson Costa.

“Na zona de Leiria, a situação é muito complicada. Estamos sem luz, em algumas zonas do concelho estamos sem água, e as telecomunicações são inexistentes ”, relata o diretor de serviços da Cáritas Diocesana.

Quando saiu de casa, após a passagem da tempestade Kristin , e visitou as instalações da Cáritas Diocesana de Leiria, na Praia de Pedrogão, parcialmente destruídas pelo vento, Nelson Costa sentiu que estava num “ambiente de pós-guerra”.

Pelo menos quatro mortos e mais de 5.400 ocorrênci(...)

“A ausência de comunicações torna este processo mais difícil. Cria alguma angústia no sentido de nos sentirmos de mãos e pés atados”, diz Nelson Costa, contando que, na manhã desta quinta-feira, a Cáritas enviou, através da Câmara Municipal de Leiria, alimentos, produtos de higiene e roupas de cama para algumas das vítimas afetadas pela tempestade.

“Solicitámos uma reunião de emergência junto do município, porque entendemos que tem de haver uma resposta concertada, para não haver sobreposição de ajudas e [definir] qual será o melhor caminho para conseguirmos dar resposta a todas as situações que irão aparecer e que já estão a aparecer”, afirma o responsável.

Nelson Costa adianta, ainda, que as instalações da instituição, na Praia de Pedrógão, ficaram parcialmente destruídas.

“Estas infraestruturas são uma grande resposta social, uma bandeira da Caritas Diocesana de Leiria, onde temos um grande trabalho com crianças, jovens e idosos, e sofreram bastante com a tempestade”, diz o responsável, acrescentando que aquele espaço apoio mais de 500 pessoas por ano.

“Temos custos avultados – ainda não conseguimos precisar valores – com telhados, com janelas e tudo mais”, constata.

Pode deixar o seu donativo na sede da Cáritas Diocesana de Leiria, na Rua Francisco Pereira da Silva, junto ao Seminário.

No sábado e no domingo, as instalações vão estar abertas entre as 9h00 e as 17h00.

Os bens podem também ser entregues no Centro Logístico, na Zona de Industrial de Pousos, nos armazéns da Junta de Freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes.

Para mais informações podem enviar um email para o endereço leiria@caritas.pt



