Depósitos de particulares ascendiam ao máximo histórico de 200 mil milhões de euros no final de 2025

29 jan, 2026 - 12:28 • Lusa

Depósitos de particulares subiram 8,3 mil milhões de euros, face a 2024.

O total de depósitos de clientes particulares nos bancos que operam em Portugal ascendia a 201 mil milhões de euros no final de 2025, um máximo histórico segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal, esta quinta-feira.

Face a 2024, os depósitos de particulares subiram 8,3 mil milhões de euros ou 4,3% em termos relativos.

Os depósitos à ordem subiram seis mil milhões de euros para 86,2 mil milhões de euros e os depósitos a prazo (que incluem os depósitos com prazo acordado e os depósitos com pré-aviso) subiram 2,3 mil milhões de euros para 114,8 mil milhões de euros, de acordo com os mesmos dados do banco central.

