Depressão Kristin. Foi "de serra na mão" para sair de casa em Leiria

Mais de 24 horas depois da passagem da depressão Kristin por Leiria, há famílias que estão a ter de sair da cidade para conseguir usar o telemóvel ou para carregar as baterias dos computadores portáteis. Filipe Loureiro é um desses moradores que, esta manhã, decidiu fazer mais de 50 quilómetros até às Caldas da Rainha, para poder telefonar e "conseguir, pelo menos, tranquilizar alguns familiares e amigos".

"Tivemos de vir para as Caldas da Rainha, porque em Leiria estamos sem corrente elétrica, sem redes, mas temos água", explica, à Renascença.

Sobre as primeiras horas após a passagem da tempestade, Filipe Loureiro conta que a solidariedade entre vizinhos foi fundamental para "conseguir sair dos prédios". "O nosso prédio aguentou bem, apesar de estar numa zona alta e de ter sido atingido diretamente pelos ventos. Mas entrada dos nossos prédios ficaram todas bloqueadas e teve de ser de serra na mão para conseguir cortar os ramos e conseguir vir para o exterior".