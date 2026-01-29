Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 29 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Depressão Kristin. Foi "de serra na mão" para sair de casa em Leiria

29 jan, 2026 - 12:13 • Hugo Monteiro

Em Leiria, há quem esteja a ter de sair da cidade para finalmente conseguir contactar famíliares e amigos. A cidade continua sem eletricidade e sem comunicações.

A+ / A-

Mais de 24 horas depois da passagem da depressão Kristin por Leiria, há famílias que estão a ter de sair da cidade para conseguir usar o telemóvel ou para carregar as baterias dos computadores portáteis. Filipe Loureiro é um desses moradores que, esta manhã, decidiu fazer mais de 50 quilómetros até às Caldas da Rainha, para poder telefonar e "conseguir, pelo menos, tranquilizar alguns familiares e amigos".

"Tivemos de vir para as Caldas da Rainha, porque em Leiria estamos sem corrente elétrica, sem redes, mas temos água", explica, à Renascença.

Sobre as primeiras horas após a passagem da tempestade, Filipe Loureiro conta que a solidariedade entre vizinhos foi fundamental para "conseguir sair dos prédios". "O nosso prédio aguentou bem, apesar de estar numa zona alta e de ter sido atingido diretamente pelos ventos. Mas entrada dos nossos prédios ficaram todas bloqueadas e teve de ser de serra na mão para conseguir cortar os ramos e conseguir vir para o exterior".

O mesmo aconteceu depois "para conseguir desbloquear alguns carros que ficaram danificados, alguns com mais gravidade do que outros".

Filipe Loureiro descreve uma cidade que "está toda de pantanas", num "cenário preocupante", com as chuvas que ainda caem "a complicar tudo o que é movimentação na rede viária".

"Não é uma situação de guerra, é preciso também relativizar as coisas, mas eu falo por mim porque não tive danos. Há outras pessoas que tiveram e, claro, essas pessoas terão uma visão diferente", relata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 29 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias