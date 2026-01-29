Depressão Kristin: Governo decreta estado de calamidade nas zonas afetadas e Montenegro vai ao terreno

29 jan, 2026 - 10:50 • João Malheiro
[Atualizado às 11h20]
O Governo decretou esta quinta-feira estado de calamidade nas zonas afetadas pela Depressão Kristin.
Em nota oficial, o Executivo informa que o primeiro-ministro cancelou as viagens dos próximos dias que ia fazer a Andorra e à Croácia.
Luís Montenegro planeia, ainda esta quinta-feira, visitar Leiria, Ansião e Coimbra, algumas das zonas mais atingidas pelos danos do mau tempo.
A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causou cinco mortos e vários desalojados.
Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.
Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.