Desmantelada rede especializada no furto de joias que atuava em França, Espanha e Portugal

As autoridades judiciais belgas e francesas anunciaram esta quinta-feira a detenção de 14 pessoas associadas a uma rede de furto e crime contra o património de joias e artigos de luxo que atuava sobretudo em França, Espanha e Portugal.

Os Ministérios Públicos de Liège (Bélgica) e de Avinhão (França) indicaram que a operação conjunta permitiu a detenção de nove pessoas no sul de França e cinco na Bélgica.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Ministério Público de Avinhão referiu tratar-se da ação de “um grupo de criminosos sérvio-croatas”, suspeito de ter orquestrado, a partir da Provença, um elevado número de assaltos em territórios francês, espanhol e português.

O grupo contava com a cumplicidade de ourivesarias em Liège, na Bélgica, para escoar o produto dos furtos, nomeadamente ouro, joias e relógios de luxo.

“Várias dezenas de viagens terão sido organizadas para Liège para escoar o saque junto de recetadores, exploradores de duas ourivesarias de compra e venda de ouro e prata», precisou, por seu lado, o Ministério Público daquela cidade da Valónia.