  • 29 jan, 2026
Operação "Gama"

"Droga da violação". PJ apreende em Ourique 82 mil litros de GBL

29 jan, 2026 - 15:23 • Lusa

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu 82 mil litros de gama-butirolactona (GBL), também conhecida como "droga da violação", numa operação policial efetuada num concelho do Alentejo.

Em comunicado, a PJ indicou que a Operação "Gama" foi desenvolvida através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, encontrando-se o GBL, "repartido em contentores de mil litros e em diversos frascos".

Fonte policial contactada pela agência Lusa adiantou que os 82 mil litros de gama-butirolactona foram apreendidos "no concelho de Ourique", no distrito de Beja.

De acordo com o comunicado da PJ, foram também apreendidas "centenas de frascos vazios, preparados e etiquetados, prontos para entrarem no mercado sob outras designações".

Da apreensão constam igualmente centenas de rolos e rótulos autocolantes para rotular os frascos como sendo produtos de limpeza, lê-se na nota.

Segundo a PJ, a investigação "iniciou-se em novembro de 2025, na sequência de cooperação policial e em estreita colaboração e articulação com a Autoridade Tributária e Aduaneira".

Durante a investigação, as autoridades determinaram que "um grupo constituído por cidadãos nacionais e estrangeiros" adquiria empresas licenciadas para o comércio por grosso, importação e exportação de produtos químicos e detergentes.

Após a aquisição, "conhecendo as falhas e vulnerabilidades do sistema de fiscalização e controlo de exportações destes produtos em Portugal, aproveitou-se e diligenciou pelo envio de vários milhares de litros para mercados ilícitos em todo o mundo, utilizando documentação e certificados falsificados", realçou a PJ.

O GBL, explicou, é uma substância de venda livre na Internet que, quando ingerida, produz efeitos semelhantes aos provocados pela ingestão de Gama-hidroxibutirato (GHB), substância que "a legislação nacional classifica como droga ilícita, tornando-se um depressor do sistema nervoso central, com efeitos psicoativos severos".

"Estas substâncias são conhecidas como a "droga da violação" devido às sensações de excitação e falta de inibição que provocam no organismo", alertou.

A PJ destacou também que a EUROPOL tem vindo a chamar a atenção "para o facto de o tráfico de estupefacientes ser hoje uma das maiores ameaças à segurança europeia, exigindo uma resposta firme e coordenada de todos os Estados-Membros".

Relativamente a este caso, acrescentou a PJ, ainda prosseguem as investigações.

