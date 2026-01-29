Ouvir
GNR apreende 55 quilos de tabaco ilegal e 12.500 euros em Évora

29 jan, 2026 - 17:18 • Lusa

Após nove meses de investigação da Unidade de Ação Fiscal da GNR de Évora, três homens, dos 27 anos aos 63, foram constituídos arguídos por se dedicarem "à receção e revenda de tabaco de corte fino e de volumes de maços de cigarros que não ostentavam as estampilhas especiais legalmente exigidas".

A GNR apreendeu 55 quilos de tabaco de corte fino, sete volumes de maços de cigarros e 12.500 euros em dinheiro, numa operação no concelho de Évora contra a introdução fraudulenta no consumo destes produtos, foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, a Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR indicou que a operação foi realizada, na quarta-feira, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de nove meses, sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora.

Os militares apuraram, durante a investigação, que "os suspeitos se dedicavam à receção e revenda de tabaco de corte fino e de volumes de maços de cigarros que não ostentavam as estampilhas especiais legalmente exigidas", adiantou.

Com este esquema, realçou a GNR, os envolvidos furtavam-se "ao pagamento dos impostos devidos pela introdução no consumo desses produtos".

A denominada operação "VK" culminou no cumprimento de sete mandados de busca, três domiciliárias, outras três em viaturas e uma num estabelecimento comercial, nos quais foram constituídos arguidos três homens, entre os 27 e os 63 anos.

De acordo com a GNR, os suspeitos foram constituídos arguidos pela alegada prática dos crimes de introdução fraudulenta no consumo e de fraude fiscal.

Além do tabaco de corte fino, volumes de maços de cigarros e do dinheiro, os militares apreenderam também dois automóveis e três telemóveis.

"O valor comercial do tabaco apreendido ascende a cerca de três mil euros, estimando-se que a sua comercialização ilícita teria causado um prejuízo ao Estado português superior a 15.500 euros, em sede de Imposto Especial de Consumo", acrescentou.

